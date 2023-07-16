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16 Temmuz 2023 Pazar 11:22:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 11:22:00

Gökçeada'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. 16 saat süren mücadelede gece görüş özelliğine sahip helikopterler de kullanıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı.

Dereköy köyündeki Marmaros mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 16.10'da yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, ihbar üzerine 9 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 19 arazöz, 2 dozer, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 personel ile Gökçeada Belediyesine bağlı ekipler müdahale etti.

Ekip sayısının artırılması için diğer bölgelerden gelen araçlar GESTAŞ AŞ'nin ek seferi ile adaya ulaştırılırken havanın kararmasıyla yangına gece görüş özelliğine sahip helikopterler müdahaleye devam etti.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu 16 saatte kontrol altına alınan yangında, 15 hektar orman, 35 hektar mera ve 60 hektar bozuk arazi olmak üzere toplam 110 hektar alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : Gökçeada’ orman yangını Dereköy
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