Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleri nedeniyle camilerde ara verilen cemaatle ibadete, Fatih Camisi’nin avlusunda kendisinin kıldıracağı cuma namazıyla başlanacağını bildirdi. Erbaş, Türkiye’de salgının yayılmaya başlamasının ardından 16 Mart’tan itibaren camilerde cemaatle ibadete ara verildiğini hatırlatarak, bu süreçte hutbe ve vaazlarda tedbirlere ilişkin uyarıların yapıldığına değindi.

PARK VE BAHÇELER DE AVLU OLACAK

Valiliklerin ve müftülüklerin iş birliğiyle yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerin cuma namazı için belirlendiğini anlatan Erbaş, şöyle devam etti: “Buradaki kriter caminin avlusunun olması. Avlusu olmayan camilerin de hemen yakınlarındaki açık alanlar, pazar yerleri hatta Din Öğretimi Genel Müdürümüzün özel gayretiyle imam hatip okullarımızın avluları, bahçeleri kullanılacak.” Erbaş, “Ayrıca bu süreçte, cami avluları ve meydanlar bazı yerlerde yetersiz kalabilir. İklim ve hava şartları müsait olmayabilir. Sağduyulu ve bilinçli olursak inşallah en yakın zamanda tüm camilerimizde ve cami içinde cuma namazlarımızı kılmamız mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı. Ali Erbaş, Fatih Camisi’ndeki cuma namazını kendisinin kıldıracağını ve aynı zamanda hutbe irat edeceğinin bilgisini vererek, şunları söyledi:

‘FETİH’ İÇİN HATİM DUASI OKUNACAK

“İnşallah bugün İstanbul’da Fatih Camisi’nde cuma namazını kılacağız. Tabii 29 Mayıs İstanbul’un fetih günü, 29 Mayıs’ın sembolü de Fatih Sultan Mehmet’tir. Onun türbesinde aynı zamanda okunan hatimlerin de duasını yapacağız. Fetih, ‘açılış’, ‘açış’ demektir. Cemaatle ve cuma namazına ara verilmiş olan camilerimizin açışılıyla sanki bu ilk cumayı Fatih Camisi’nin bahçesinde, avlusunda kılmanın daha uygun olacağı düşüncesiyle orada olacağız. Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılmayı planlıyoruz. İnşallah yarın bütün illerimizde, ilçelerimizde müftülüklerimizin merkez camilerinde, camilerimizden ayrı kalışımız ve yeniden buluşmuş olmamızın şükrünü eda etmek için 1003 müftülüğümüz 1003 şükür kurbanı kesecek ve fakir fukara insanlara bu kurban etleri ikram edilecek. Yine ülkemizin bütün il ve ilçelerinde aynı zamanda hatim duaları da yapılacak. Türkiye Diyanet Vakfımız bu şükür kurbanı edasını organize ediyor. Saat 11.00’de ilimizin ve ilçemizin merkez camilerinde 1003 kurban kesilecek, inşallah fakir fukara kardeşlerimize ikram edilecek”

HASRET BİTİYOR, HEYECANLIYIZ



Edirne’deki ecdat yadigarı Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin din görevlileri, heyecanla cemaatini bekliyor. Yenişafak'ın haberin göre, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, “Vatandaşlarımız sokakta beni gördüklerinde heyecanla cuma vaktini beklediklerini söylüyorlar. Biz de çok heyecanlıyız” dedi. Üzüm, sanki içinde, ilk defa cuma namazı kılınacakmış gibi bir his olduğunu ifade ederek, “Cuma vaktinde bir araya gelebilmek, mesafeli de olsa insanlarımızı mutlu ediyor. Bu bizim manevi motivasyonumuzu ve moralimizi yükseltecek inşallah. Hem işlerimize daha güzel odaklanacağız hem de bu yüksek moralle bu süreçte hastalığa karşı koyabilmenin daha bir güçlü duruşunu sergileyeceğiz” diye konuştu. Selimiye Camisi imamı Fatih Bülbül de caminin boş kalması nedeniyle yaşadığı duyguyu dile dökmekte zorlandığını belirterek, “Allah bir daha böyle bir durumla bizi karşı karşıya koymasın” diye konuştu.

Maske ve seccadeyi unutmayın

Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini vurulayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadelerin temin edilerek kullanıma sunulacağına işaret etti. Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Benim buradan tavsiyem, herkesin evinden özel seccadesini alıp gelmesidir. Bir de maske çok önemli. Maskemizi kullanalım sonra abdestimizi alıp camiye gelelim.” Erbaş, cami ve mescitlerde cemaatle öğle ve ikindi namazının da kılınabileceğini anımsatarak, “Diğer namazlara (sabah, akşam, yatsı) da kademeli olarak birkaç hafta sonra başlayacağız” dedi.

Kocatepe’ye sterilizasyon tüneli

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kocatepe Camisi girişine sterilizasyon tüneli kurarak cuma namazı için camiye gelecek vatandaşların steril ortamda ibadetlerini yapmalarını sağlayacak. TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, “Kocatepe Camimizin girişine sterilizasyon tüneli kuracağız. Bu tünel, özel olarak formüle edilmiş olan sterilizasyon solüsyonu, basınç kullanarak, otomatik sensörler vasıtası ile kabin içerisine giren kişiye püskürtülerek üzerlerinde var olma ihtimali olan tüm zararlı mikroorganizmaları bertaraf etmek üzerine tasarlanmış. Püskürtülen solüsyon hiçbir kimyasal ve ağır metal içermiyor” dedi.

1923 cami 264 mekan belirlendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile yaptı. Cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların yer aldığı listeler Valiliğin “www.istanbul.gov.tr” internet sitesinde genel olarak, ilçe kaymakamlıklarının internet sitesinde ilçe bazlı yer alıyor. Listelerde camilerin kullanılabilir avlu/bahçe metrekaresi ve maksimum cemaat kapasitelerine de yer verildi. Listeye, “http://www.istanbul.gov.tr/ilimizde-cami-ve-mescitlerin- ibadete-acilmasi-basin-aciklamasi-2020-47” linkinden ulaşılabiliyor. İstanbul’daki 3 bin 457 cami ve mescitten, 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlandı.