01 Temmuz 2022 Cuma 12:57:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 12:57:00
1500 hakim ve savcı adayı alınacak
Kaynak: AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alınacağını, sınavın 26-27 Kasım'da yapılacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alınacağını, sınavın 26-27 Kasım'da yapılacağını açıkladı.
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