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04 Haziran 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 09:00:00

150 yıllık rüya gerçek oluyor

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Asırlık vaat bugün devreye giriyor! 150 yıllık rüya gerçek oluyor. 2. Abdülhamid döneminde planlanan Filyos Limanı projesinde 2016'da başlanan çalışmalar tamamlandı. Bugün Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılacak liman, deniz ticaretinin yeni merkezi olacak. Yeni keşif heyecanı. Fatih sondaj gemisi, yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondajını sürdürürken Başkan Erdoğan'ın bugün yeni bir gaz keşfi açıklaması bekleniyor.

Sultan 2. Abdülhamid döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan Filyos Limanı'na ilişkin bilgi verdi. Karaismailoğlu, "Sultan Abdülhamid döneminde hazırlanan 'Anadolu'da Genel Üretim Raporu'nda dahi yer alan, 150 yıllık hayal Filyos Limanı Projesi'ni hayata geçirmek Başkan Erdoğan'a nasip oldu" dedi.

YENİ TİCARET MERKEZİ

Akşam'ın haberine göre, Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı niteliği taşıyan Filyos Limanı'nın, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacağına işaret etti. Filyos Limanı'nın tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacağını belirten Karaismailoğlu, "Limanda, aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecek" dedi.

YENİ KEŞİF HEYECANI

Türkiye'nin geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik sondajlarla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Filyos Limanı açılışında, yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması bekleniyor.

REZERV ARTACAK

Uzmanlar beklenen yeni müjdeyi değerlendirirken, Gas&Power Enerji Uzmanı Emin Emrah Danış, "Açıklanması muhtemel bir rezerv artışı Türkali 1 ve 2 ile Amasra-1 kuyularındaki sondajlar neticesinde elde edilmiş olabilir" dedi. Fatih'in geçen yıl Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfi, yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçti. Keşfin büyüklüğünün 80 milyar doların üzerinde olduğunu hesapladı. Keşfin ardından bölgede ilk gaz üretiminin 2023'te başlayarak gaz şebekesine verilmesi için çalışmalar hızla devam etti. Keşif kuyusu olan Tuna-1'in ardından, Fatih sondaj gemisi Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaştı. İkinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ise yine 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları toplam 53 günde tamamlandı.

FATİH, TÜRKALİ-3'TE SONDAJDA

Fatih sondaj gemisi yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 28 Mayıs'ta ise Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu olan Türkali-3'te sondaja başladığını duyurdu. Ayrıca Kanuni sondaj gemisi de halihazırda Türkali-2'de kuyu testlerini yapıyor.

UZUN MEHMET CAMİİ AÇILIYOR

Zonguldak'ta yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Uzun Mehmet Camii, Başkan Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak. İsmini 8 Kasım 1829'da kömürü bulan Uzun Mehmet'ten alan, her biri 72 metre uzunluğunda 4 minare ve 22 kubbeye sahip caminin girişinde, mermer üzerine işlenmiş kentin sembolü olan kömürle Arapça "Ya Allah" hat yazısı yer alıyor. Caminin yanında yer alan çocuk parkları, bisiklet ve gezi yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar da ilgi çekiyor.

Etiketler : Filyos Limanı projesi Türkali-3 Başkan Erdoğan
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