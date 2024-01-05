150 milyon TL'lik vurgun... Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı
Kaynak: İHA
150 milyon TL'lik vurgun yaptığı öne sürülen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı.
'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı.
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