150 milyon TL'lik vurgun... Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı

150 milyon TL'lik vurgun... Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı

'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı.

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