15 yaşındayken casus program yazdı, şimdi hapis cezasıyla karşı karşıya
Kaynak: TRT Haber
Avustralya'da 15 yaşındayken yazdığı casus programı suçlulara satan bilgisayar korsanı 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Şimdi 24 yaşında olan bilgisayar korsanı 2013-2019 yılları arasında sattığı programla en az 5 milyon lira gelir elde ettiği ortaya çıktı.
Avustralyalı John Keen 15 yaşındayken casus program yazdı ve 128 ülkede 14 binden fazla kişiye sattı.
20 yıl hapis cezası istemiyle mahkemeye çıkarılacak olan 24 yaşındaki bilgisayar korsanı veri hırsızlığı suçlamasıyla yargılanacak.
John Keen'in 20 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
2013-2019 ARASINDA EN AZ 5 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ
Keen'in geliştirdiği yazılım bilgisayarların kamera ve mikrofonlarına erişebiliyor, karşı tarafı takip edebiliyor ve şahsi verileri çalabiliyordu.
Avustralyalı bilgisayar korsanı 2013-2019 yılları arasında sattığı programla en az 5 milyon lira gelir elde etti.
2019'DA YAKALANDI
2017 yılında soruşturma başlatan Avustralya Federal Polisi, 2019 yılında düzenlediği operasyonla John Keen'i yakaladı.
Federal Polis, casus program nedeniyle dünya çapında binlerce kişinin etkilenmiş olabileceğini vurguladı.
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