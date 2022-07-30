VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü
Süper Kupa Trabzonspor şampiyon
Bakan Bozdağ: Teröre destek veren pek çok karanlık güç var
Tunceli'de barajda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı
15 yaşındayken casus program yazdı, şimdi hapis cezasıyla karşı karşıya
Biden'ın Kovid-19 testi yine pozitif çıktı
Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete'de
İngiltere'de binlerce makinist grev başlattı
Türkiye genelinde son 7 ayda 59 bin 40 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Başkan Erdoğan'dan fındık bahçesi ziyareti
TBMM Başkanı Şentop Tercih Destek Programı'na katıldı
İran sele teslim: Can kaybı 61 oldu
Tebbun: Fransızca savaştan bize kalan ganimet, İngilizce ise dünya dili
13 terörist etkisiz hale getirildi
Sözleşmeli personele kadro müjdesi! Geri sayım başladı
Irak'ta Sadr yanlılarının gösterilerinde yaralananların sayısı 125'e ulaştı
Başkan Erdoğan açıkladı: 2022 fındık alım fiyatı 54 lira
Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçti
"HDP'den çok CHP'li vekiller Demirtaş'ı ziyaret etti"
Çin, Yaogan-35 uydularının 3. grubunu fırlattı
Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Togg'u test etti
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
İthal edilen buğdaylar işlenip katma değerli ihracata dönüşüyor
30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:32:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:32:00

15 yaşındayken casus program yazdı, şimdi hapis cezasıyla karşı karşıya

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Avustralya'da 15 yaşındayken yazdığı casus programı suçlulara satan bilgisayar korsanı 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Şimdi 24 yaşında olan bilgisayar korsanı 2013-2019 yılları arasında sattığı programla en az 5 milyon lira gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Avustralyalı John Keen 15 yaşındayken casus program yazdı ve 128 ülkede 14 binden fazla kişiye sattı.

20 yıl hapis cezası istemiyle mahkemeye çıkarılacak olan 24 yaşındaki bilgisayar korsanı veri hırsızlığı suçlamasıyla yargılanacak.

John Keen'in 20 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

2013-2019 ARASINDA EN AZ 5 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ

Keen'in geliştirdiği yazılım bilgisayarların kamera ve mikrofonlarına erişebiliyor, karşı tarafı takip edebiliyor ve şahsi verileri çalabiliyordu.

Avustralyalı bilgisayar korsanı 2013-2019 yılları arasında sattığı programla en az 5 milyon lira gelir elde etti.

2019'DA YAKALANDI

2017 yılında soruşturma başlatan Avustralya Federal Polisi, 2019 yılında düzenlediği operasyonla John Keen'i yakaladı.

Federal Polis, casus program nedeniyle dünya çapında binlerce kişinin etkilenmiş olabileceğini vurguladı.

Etiketler : Avustralya casus programı Federal Polis
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Denizin dibinden para kazanıyor

Denizin dibinden para kazanıyor
Moskova çıkarması

Moskova çıkarması
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Amacım 81 ilde konser vermek!

Amacım 81 ilde konser vermek!
Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu

Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu
İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda

İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda
Aşk tesadüfleri sever

Aşk tesadüfleri sever
Tekne keyfi

Tekne keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX