"15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz hem milletimizin kahramanlık destanı hem de Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanet hareketinin ortaya çıktığı gündür." ifadesini kullandı.



Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, tarihe altın harflerle yazılan milletin şeref günü 15 Temmuz destanını unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını belirtti.

15 Temmuz destanının tüm dünyaya örnek, toplumsal bir direniş ve milli kahramanlık hareketi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da şehitlerimizin can verdiği bu toprakların kıyamete kadar aziz milletimizin yurdu olması en büyük duamız ve çabamızdır. 15 Temmuz hem milletimizin kahramanlık destanı hem de Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanet hareketinin ortaya çıktığı gündür. 15 Temmuz'u bu iki yönüyle de unutmayacağız, unutturmayacağız. Varlığını koşulsuz olarak Allah'ın yoluna adamak olan şehadet bizim millet olma bilincimizin temellerindendir. 15 Temmuz, Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Yemen'de, Kafkasya'da, Allahu Ekber Dağlarında, Kut'ül Amare'de, Kıbrıs'ta şehit olan ruhun evladıdır."

Kurtulmuş, Türkiye'nin, 15 Temmuz gecesinde maruz kaldığı karanlık kabustan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği ve aziz milletin kararlığıyla aydınlığa çıktığını belirtti.

"15 Temmuz'da destan yazarak şehit olan tüm kahramanlara can borcumuz var." ifadesini kullanan Kurtulmuş, her bir şehidi rahmet, minnet ve saygıyla andığını, şehitlerin ailelerine ve gazilere şükranlarını sunduğunu kaydetti.