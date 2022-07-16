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16 Temmuz 2022 Cumartesi 00:42:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 00:42:00

15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu

Kaynak: TRT Haber

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FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde millete, ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Etiketler : diyanet işleri başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişimi
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