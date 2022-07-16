15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu
Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde millete, ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.
- 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu
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