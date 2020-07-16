  • BIST
    119094
  • Dolar
    6,8594
  • Euro
    7,8319
  • Altın
    398,0600
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terörden temizlendi! 25 yıl sonra tarım yapılıyor
Otluk alandaki yangın, evlere sıçramadan söndürüldü
Bakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya FETÖ çağrısı: Çalışma alanı sağlamayın
THY, Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren ikinci havayolu oldu
Deniz Yücel'in cezası belli oldu!
İsrail savaş suçu nedeniyle UCM'de yargılanabilecek yüzlerce yetkilinin gizli listesini hazırlıyor
İstanbul Havalimanı'nda 1500 yolcuya koronavirüs testi yapıldı
Lübnan Merkez Bankası ekonomik krize karşı bankaları yeniden yapılandıracak
AB liderleri Brüksel'de bir araya gelecek
Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisiyle 8 kişi tedavi görüyor
İşgal Çetesi Raid Salah'ın İtirazını Reddetti
"İran'ın bir karış toprağının dahi kullanım hakkını Çin'e vermeyeceğiz"
Aliyev 'Ortada yok' diyerek tepki göstermişti... Azerbaycan'da flaş istifa kararı
Şampiyon atlar Saros Körfezi'nde 'form' tutuyor
Bakan Pakdemirli açıkladı! 100 milyon Bakan Pakdemirli açıkladı! 100 milyon lirayı geçti lirayı geçti
Türkiye'nin otomobilinde kritik tarih belli oldu
HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret sona erdi
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
VakıfBank'tan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne haciz' açıklaması
15 yaşındaki Buğra, denizde boğuldu
Bakü'den Ankara'ya kritik ziyaret! Bakan Akar'dan Ermenistan'a sert tepki
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Azerbaycan üzerinden İHA oyunu ortaya çıktı! Ermenistan fena yakalandı
Kavurucu sıcaklarda ortaya çıkan yılanlar
16 Temmuz 2020 Perşembe 14:29:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 14:29:00

15 Temmuz şehitleri Gölbaşı'nda mezarları başında anıldı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarda şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarda şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen program, hain darbe girişiminde şehit düşen polislerin kabirlerini ziyaret ile başladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyelerinin hazır bulunduğu programda, 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin aileleri ile birlikte kabirlere karanfil bırakıldı.

Kabir ziyareti sonrası şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Şimşek, “15 Temmuz gecesi 251 kardeşimizi şehit verdik. Binlerce kardeşimiz ise gazi oldu. Türk milleti 15 Temmuz’da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Hiçbir güç bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacak. Vatanına milletine sahip çıkan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Ankara Yelken Kulübü’nün şehitler anısına 6 yelkenle yaptığı gösteri ile devam eden 15 Temmuz anma etkinliklerinde duygu dolu anlar yaşandı. Yelkenlerin Mogan’da süzülüşü ile adeta görsel bir şölen oluştu. 15 Temmuz Konulu Resim Yarışması’na dereceye giren eser sergisi de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı’nda düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile devam eden anma etkinlikleri, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda demokrasi nöbeti ile devam etti. 04.30’a kadar devam eden nöbet, salgın sebebiyle 50 kişilik nöbet grupları ile gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemine uygun sinevizyon gösterimi, Kur’an-ı Kerim okunması ve mehter takımı ile demokrasi nöbetçilerine 15 Temmuz ruhu yaşatıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER