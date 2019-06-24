24 Haziran 2019 09:21 | Pazartesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci kaza! Araç takla attı! Trafik durma noktasına geldi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Trafik durma noktasına geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışması sürüyor.
İHA
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