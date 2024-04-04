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04 Nisan 2024 Perşembe 20:46:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 20:46:00

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da kapalı olacak

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yapılacağı 28 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç bağlantısına kapalı olacağı duyuruldu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28 Nisan Pazar günü "59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı"nın yapılacağı belirtildi.

Paylaşımda, 59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa-Anadolu istikametinde tahmin olarak 11.00-11.45 saatlerinde, Anadolu-Avrupa yönünde ise 12.30-13.15 saatlerinde araç bağlantısına kapalı olacağı ifade edildi.

Etiketler : Ulaştırma Bakanlığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bisiklet Turu
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