15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da kapalı olacak
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yapılacağı 28 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç bağlantısına kapalı olacağı duyuruldu.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28 Nisan Pazar günü "59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı"nın yapılacağı belirtildi.
Paylaşımda, 59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa-Anadolu istikametinde tahmin olarak 11.00-11.45 saatlerinde, Anadolu-Avrupa yönünde ise 12.30-13.15 saatlerinde araç bağlantısına kapalı olacağı ifade edildi.
- Netanyahu'dan tehdit: Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar vereceğiz
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da kapalı olacak
- Köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak!
- Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 753 başvuru
- Türkiye'den Brüksel'deki zirveye tepki: Jeopolitik çekişmeye zemin hazırlayacaktır
- YSK'dan yayın yasağını delen kanallara suç duyurusu