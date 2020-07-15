  • BIST
    117741
  • Dolar
    6,8579
  • Euro
    7,8314
  • Altın
    398,8420
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pompeo'dan TürkAkımı için tehditkâr açıklama!
Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Muğla'ya gelen İngiliz turistler, kırmızı halıyla karşılandı
İstanbul Havalimanı taksicileri 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu
Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin daha cesedi bulundu
Almanya'da 9 yaşındaki çocuğa okul bahçesinde Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Uşak'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 3 bin 600 fidan dikildi
Bahçeli: 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' ya da 'tiyatro' demek ihanet ortakçılığıdır
Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildi
ABD'de ölü sayısı 140 bine dayandı
Başkan Erdoğan: Milletimiz 15 Temmuz'da tarihe altın harflerle geçecek bir zafer kazandı
Yemen ordusu ülkenin güneyindeki Dali'de bazı stratejik noktaları geri aldı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız
Beyaz Baretliler İdlib'de Kovid-19 tedbirlerini artırdı
Filistinli genç kadın Kovid-19 maskelerini geleneksel motiflerle renklendiriyor
Kıyı Emniyeti gemilerinden 15 Temmuz için Boğaz'da saygı geçişi
Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor
"15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız"
FETÖ'nün alçaklığı ABD'li Washington Post gazetesindeki ilanla anlatıldı
Kiev Büyükelçisi Güldere FETÖ'nün içyüzünü anlatan makale kaleme aldı
İngiltere Savunma Bakanı'ndan flaş açıklama: Türkiye oyun değiştirici
Bakan Kurum açıkladı: Sel felaketinde an itibarıyla ulaşılamayan kimse kalmadı
15 Temmuz şehitlerimizin adı zırhlı araçlarımızda yaşatılıyor
15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:18:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:18:00

15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi'nin, 2016'da yaşanan hain darbe girişimini unutturmamak ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yapıldığı hatırlatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafındaki müze ve anıtın, Hazine mülkiyetinden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 1500 metrekarelik alana inşa edilen müzenin uygulamaya yön veren çalıştayının düzenlenmesinin, şehitlerin eşyalarının toplanması ve müzenin açılıştan itibaren işletmesinin 15 Temmuz Derneğince yapıldığı bildirildi.

Müzede, sömürgecilik tarihi, tüm dünyada darbelerin kronolojisi ve Türkiye özelinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gösterilen destansı direnişin tüm yönleriyle anlatıldığı kaydedilen açıklamada, müzede ayrıca 15 Temmuz şehitlerinin kişisel eşyalarının sergilendiği ve gazilerin hatıralarının yaşatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, müzenin girişinde bulunan abide taşta "Bu şehitlik anıtı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleriyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit edilen kahraman kardeşlerimizin aziz hatıralarına hürmeten inşa edilmiştir." yazısının bulunduğu kaydedildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER