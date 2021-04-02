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02 Nisan 2021 Cuma 09:56:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 09:56:00

15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1500 lira oldu

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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen desteği aylık 1500 liraya çıkardı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen desteği aylık 1500 liraya çıkardı.

Etiketler : şehit yakınları gazi destek destek ödemesi aylık ödeme
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