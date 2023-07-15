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15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:37:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:37:00

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir, Niğde'deki kabri başında anıldı

Kaynak: AA

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Niğde'deki kabri başında anıldı.

Niğde Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde anma programı düzenlendi.

Vali Mustafa Koç ve protokol üyeleri, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, dua okudu, mezara gül, karanfil bıraktı ve su döktü, şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüştü.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Koç, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün bu milletin öz malı olan silahlarını millete çevirerek devlete, bayrağa, vatana ve demokrasiye kastetmeye çalıştığını anımsattı.

Türk milletinin o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bir çağrısıyla meydanları doldurarak tankların, kurşunların önüne kendilerini siper ettiğini hatırlatan Koç, şunları kaydetti:

"Türk milleti, bir destan yazarak demokrasisine, vatanına, milletine, bayrağına ve tüm mukaddesatına sahip çıktı. Zaferler de maalesef ki bedelsiz olmuyor. O gece 251 vatan evladı bu hainlerin saldırısıyla şehit oldu. Bu şehitlerimizden biri de memleketimizden yetişmiş, o gece kahramanlık göstererek darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir kardeşimizdi. Tabii sadece Ömer Halisdemir kardeşimiz değil, o bir sembol oldu ama onunla beraber 251 vatan evladımız var. Allah onlardan razı olsun. Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum, şehitlerimize Allah rahmet eylesin."

Koç, 15 Temmuz'da sadece hainlerin bertaraf edilmediğini, "Türkiye Yüzyılı"nı inşa etme yolunda büyük bir tehlikenin de bertaraf edildiğini dile getirerek, "Bu milletin, bu devletin önü açık. İnşallah bu kahramanlarımız sayesinde önümüzdeki yüzyıl Türkiye'nin olacak ve Türk'ün çağı olacak." dedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da 15 Temmuz'da bu ülkenin geleceğine kastedenlerin, Türk milletinin, ülkenin geleceğine, bekasına yönelmiş hiçbir tehdide taviz vermeyeceğini gördüğünü anlatarak, "Canımız pahasına bu ülkeyi koruruz. Bunu defalarca gösterdik. Bundan sonra da bu ülkenin evlatları bunu gösterecektir. O yüzden bu ülkeye göz dikenler, kirli planları olanlar bilsin ki bu kirli planları her zaman kendi ayaklarına dolanacaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler : Ömer Halisdemir Anıt Şehitlik
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