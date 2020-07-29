15 Temmuz Demokrasi Otogarı geçmiş bayramlara göre boş kaldı
Kurban Bayramı'na birkaç gün kala geçen senelerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşan yoğunluk bu sene pandeminin etkisiyle görülmedi.
Kurban Bayramı öncesi her sene İstanbul dışına gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın ederken bu sene otogarın boş kaldığı görüldü.
Otogarda bayram dört gözle beklenirken beklenen yoğunluğun oluşmaması otobüs firmaları için hayal kırıklığı oluşturdu.
Geçtiğimiz senelerde yüzde yüz dolmasına alışılan otogarın bu yıl büyük oranda boş kaldığı görüldü. Özellikle peron önlerinde alışılmış kalabalık ve hareketliliğin bayram öncesi olmadığı kameralara yansıdı.
Koronavirüsün etkisiyle şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşların alternatif ulaşım araçlarını kullandıkları belirtildi.
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