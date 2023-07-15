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15 Temmuz Demokrasi Müzesi, darbe girişiminin 7. yılında ziyaretçi akınına uğradı
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15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:28:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:28:00

15 Temmuz Demokrasi Müzesi, darbe girişiminin 7. yılında ziyaretçi akınına uğradı

Kaynak: AA

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Başkentteki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla her yaştan çok sayıda vatandaşı ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müze, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi.

Saat 09.00'da açılan müzede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşananlar, özel ses ve görsel efektlerle ziyaretçilere yeniden hatırlatıldı.

Vatandaşlar, müzede yer alan, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" adlı salonları gezerek birlik ruhunu yeniden yaşadı.

"BUGÜN BİN 200'ÜN ÜZERİNDE VATANDAŞ MÜZEYİ GEZDİ"

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde görevli müze araştırmacısı Emir Demir, darbe girişimi sırasında yaşananları gelecek nesillere aktarmak ve ders çıkartılmasını sağlamak için ziyaretçilere rehberler eşliğinde müzede gezme imkanı oluşturduklarını belirtti.

Ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını ifade eden Demir, bugün bin 200'ün üzerinde vatandaşın müzeyi gezdiğini söyledi.

Her yaştan vatandaşın müzeyi ziyarete geldiğini anlatan Demir, "Şu an darbe girişiminin 7. yılındayız ama belli bir yaş grubundaki çocuklar bu darbe girişimini yaşamadı. Sadece televizyondan gördükleri kadarıyla biliyorlar. Buraya geldikleri zaman derlenmiş olayları incelediklerinde, yaşananları izlediklerinde bu konuda bilgi sahibi oluyorlar." dedi.

Demir, müzenin pazartesi hariç diğer günler 09.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olduğunu kaydetti.

"ALLAH, 15 TEMMUZ'U, BU AZİZ TÜRK MİLLETİNE BİR DAHA YAŞATMASIN"

Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit de Özel Harekat Merkezi'ndeki programa katılmak üzere, Kayseri'den Ankara'ya geldiğini ve müzeyi ziyaret etme fırsatı bulduğunu aktardı.

15 Temmuz'u her gün yaşadıklarını belirten şehit babası Yiğit, "Allah, 15 Temmuz'u, bu aziz Türk milletine bir daha yaşatmasın diye dua ediyoruz." diye konuştu.

Yiğit, "Biz, bu aziz vatana bir şehit, bir evlat verdik, fakat bunu samimi söylüyorum, binlerce evladım olsa feda etmezsem namerdim. Hatta hep Rabb'ime dua ediyoruz, inşallah biz de birer şehit adayıyız. Rabb'im bizlere de o şehadeti nasip eyler inşallah diye dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaretçi Mehmet Emin Ergen ise müzede yer alan bölümleri gezdiğini ve adeta o günü yeniden yaşadığını vurguladı.

Darbe girişimi sırasında Ankara'da olduklarını hatırlatan Ergen, "Kimse bir daha yaşamasın, yani vatanımızın, milletimizin başına bir daha böyle bir şeyler gelmesin." sözlerini sarf etti.

Ayşe Aydın da direnişe tekrar şahitlik etmenin, büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ve geziyi duygulanarak tamamladığını anlattı.

Müzenin çıkışında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı da vatandaşlarca ziyaret edildi.

Etiketler : 15 temmuz 5 Temmuz Demokrasi Müzesi FETÖ
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