15 Temmuz Darbe Davaları Platformu, darbe davalarıyla ilgili istatistikleri paylaştı

Platform adına yazılı açıklama yapan Avukat Mehmet Alagöz, darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlatarak, söz konusu girişimde TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak birçok stratejik merkezin bombalandığını aktardı.

Uçak, helikopter, tank ve silahlarla saldırılması sonucu 4'ü asker, 63'ü polis, 185'i sivil olmak üzere 252 vatandaşın şehit, 2 bin 735 vatandaşın ise gazi olduğunu belirten Alagöz, şunları kaydetti:

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün başını çektiği bu hain saldırı başta sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olmak üzere milletimizin cesur direnişi ile durdurulmuş, darbe girişimine teşebbüs eden teröristlerin yargılanmalarına hızlıca başlanmış, darbeci hainlerin hukuk önünde adil bir şekilde yargılanıp en ağır cezaları almaları için gönüllü hukuk insanlarının büyük özverisi ile yargılama süreçleri yürütülmüştür."

Avukat Alagöz, darbe teşebbüsünü planlayan, katılan, aktif eylemlerin içerisinde bulunmak üzere kışlalardan çıkan örgüt mensupları ile illegal yöntemlerle kamu imkanlarını örgüt lehine kullanarak suç işleyen örgüt mensupları hakkında ilk derece mahkemelerinde ilk aşamada açılan fiili darbe yargılamalarının tamamının ise sona erdiğini anlattı.

İlk derece aşamalarından geçen davaların İstinaf ve Yargıtay süreçlerinin devam ettiğini aktaran Alagöz, yargılama aşamalarının şehit yakınları, gaziler ve millet adına yakından takip edildiğini vurguladı.

Darbe girişimi sonrasında 58 ilde darbe yargılamaları yapıldığına işaret eden Alagöz, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da darbeyi organize eden 'Yurtta Sulh Biziz' isimli WhatsApp grubu üyelerinin de yer aldığı üst düzey subayların yargılandığı İstanbul ana darbe davası, İstanbul Valiliğinin işgali davası, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgali davası, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün işgali davası, 66. Mekanize Tugayı davası, Kuleli Askeri Lisesi-Çengelköy davası, Orhanlı Gişeleri davası gibi davaların da yer aldığı pek çok dava, Yargıtay tarafından büyük oranda onanarak sanıklar hakkındaki cezalar kesinleşmiştir."

"İSTANBUL'DA 49 DAVADA YARGILAMALAR SÜRÜYOR"



Sultanbeyli Gişeleri-Mehmetçik Vakfı mevkisindeki olaylara ilişkin davanın ise Yargıtay tarafından kısmen onandığı, 66 askeri öğrenci sanığın tahliye edildiğini belirten Alagöz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Atatürk Havalimanı, Hava Harp Okulu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü davalarının da yer aldığı pek çok davada da Yargıtay'ın, sanıkların çoğu hakkındaki kararı onadığını, bir kısım sanıklar hakkında bozma kararları verdiğini kaydetti.

Avukat Mehmet Alagöz, bu davaların bir kısmının ise temyiz aşamasında olduğuna dikkati çekerek şu bilgileri paylaştı:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki eylemlerde 'azmettiren' sıfatıyla sorumlu iki eski albay hakkında açılan 2 yeni dava, Yargıtay tarafından bir kısım sanıklar hakkında bozma kararı verilen ve aralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası, Atatürk Havalimanı davası, Sultanbeyli Gişeleri davası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının işgali davasının da bulunduğu dosyalar ile tefrik edilen sanıklar hakkındaki dosyalar olmak üzere toplam 49 dava, ilk derece mahkemelerinde derdest olup yargılamalar devam etmektedir."

ANKARA'DA GÖRÜLEN DAVALARIN TEMYİZ SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR



Alagöz, Ankara'daki yargılamalara ilişkin bilgileri de aktararak şunları ifade etti:

"Darbenin merkez üssü olarak kullanılan Akıncı Üssü'nde gerçekleşen olaylara ilişkin Akıncı Üssü davası, Sözde Yurtta Sulh Konseyinin yargılandığı Genelkurmay çatı davası, Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı davası, Özel Kuvvetler Komutanlığı davası, Etimesgut Zırhlı Birlikler davası, EDOK davası, Kara Harp Okulu davası, Jandarma Okullar Komutanlığı davası, Mamak 28. Mekanize Tugayı davası ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasının da aralarında bulunduğu dosyaların tümü ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı ve Yargıtay'da temyiz süreçleri devam etmektedir."

ÜLKE GENELİNDE 1634 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ



Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince karar verilen 289 fiili darbe davasında toplam 8 bin 724 kişi hakkında karar verildiğinin altını çizen Alagöz, "1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet, 1890 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde süreli hapis cezası, 2 bin 870 sanığa beraat, 964 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi." bilgisini paylaştı.

Alagöz, "Özellikle alt rütbeli sanıklarla ilgili olarak sanıkların darbe suçundan değil de darbeye yardım etmek suçundan cezalandırılmaları gerektiği yönünde bozma kararları verildiği görülmektedir. Ayrıca bazı sanıklar hakkında ByLock, ankesör-ardışık arama kayıtları, aleyhlerine tanık beyanlarının ortaya çıkması gibi yeni delillerin ortaya çıkması nedeniyle de sanıkların örgütsel konumlarının incelenmesi yönünde bozma kararları verilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yargılamalarda masumların ayıklanması, suçlu olanların en sert şekilde cezalandırılması arzusu ve çabası içinde olduklarını vurgulayan Alagöz, davaların takipçisi olacaklarını bildirdi.