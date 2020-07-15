15 Temmuz alçak darbe girişiminin 4. yılında Türkiye şehitleri için tek yürek olacak

Program, Başkan Erdoğan’ın Külliye önünde bulunan 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bırakmasıyla başlayacak. Külliyede şehit ailelerini ağırlayacak olan Erdoğan, 21.00’de millete seslenecek. TBMM’de ise Şehitler Anıtı önünde 12.00’de Erdoğan’ın da katıldığı anma töreni düzenlenecek. Meclis bahçesinde bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak. Öte yandan 81 ilden Ankara’ya gelecek sporcular, TBMM’deki 15 Temmuz Anıtı önünde saat 22.30’da demokrasi nöbetine başlayacak. Darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir’in şehit edildiği 02.16’da da gökyüzüne kırmızı-beyaz balonlar bırakılacak.



CHP TÖRENLERE KATILMIYOR

CHP, TBMM’deki 15 Temmuz Töreni’ne katılmayacağını duyurdu. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle törende sadece Başkan Erdoğan’ın konuşma yapacak olması bahane gösterildi.