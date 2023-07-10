15 Temmuz 3. Vatan Koşusunu TÜGVA Gençleri Önde Tamamladı

Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayan koşu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan Şehitler Makamı'nda son buldu. 15 Temmuz gecesi şehit olan 252 vatandaşımızı anıldığı koşuyla, o gece yaşananlara dair gençler arasında farkındalık oluşturuldu.

Sözün bittiği yerdeyiz!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Spor Koordinatörlüğü tarafından ortaokullu, liseli ve üniversiteli gençlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen koşuda duygusal anlar yaşandı. 252 kahramanımızın adlarının yazılı olduğu tişörtleri giyen sporcular, Şehitler Makamı'na koştu.

Şehitler Makamı'nda şehitlerin isimlerini ve ortaya koydukları büyük destanı hatırlatan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci "Bugün burada sözün bittiği bir yerdeyiz." diyerek o gece yaşananlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece yaptığı konuşmanın bir milat olduğu vurgulayan Beşinci, "Onun millete güven veren çağrısı bir milat oldu. Bu ülkenin artık darbelerle sindirilen eski Türkiye olmadığını, olmayacağını milletimiz bu çağrıya kulak vererek gösterdi. İşte bu köprünün üzerinde milletimizin evlatlarının "İnsan bir kere ölür, öleceksek adam gibi ölelim'' diyerek kurşunların üstüne yürümesi sözün bittiği noktadır" dedi.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız!"

TÜGVA'nın 15 Temmuz darbe teşebbüsünün hiçbir zaman unutulmayacağını, TÜGVA'nın bu geceyi yaşananları nesiller boyu aktaracağını ifade eden Beşinci,

"O gece çok canlar yaktılar. Kadın erkek büyük, küçük demeden; anne, baba, gençliğinin baharında bir evlat demediler. 252 vatandaşımız şehit, 2196 vatandaşımız yaralanarak gazi oldu. Yüreğimizi dağladılar. Rabbim bu vatan uğurunda can veren şehit ve gazilerimizin yolundan bizleri ayırmasın. Vatanımızı, memleketimizin, birliğimizi, dirliğimizi bozmasın.

Yeni Türkiye Yüzyılının başladığı bu 2023 yazında, Vatan Koşusuna katılan ve burada toplanan herkesten Allah razı olsun. Eski Türkiye artık tarihe gömülmüştür. Yeni Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak! Türkiye gençliği için var gücümüzle çalışmaya, 15 Temmuz destanını nesiller boyu anlatmaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız!" diyerek Vatan Koşusu'na katılanlara teşekkürlerini iletti.