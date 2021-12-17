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17 Aralık 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 11:30:00

1,5 sene sonra bir ilk! Başkan Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor: Seçimlerin yol haritası belirlenecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Başkan Erdoğan, 23 Aralık'ta Antalya'da belediye başkanlarıyla kampa girecek. Kampta 2023 seçimleri için belediyelerin izleyeceği yeni yol haritası şekillendirilecek. Son olarak 5 Ekim 2019'da Kızılcahamam'da yapılan istişare toplantısının ardından, koronavirüs salgını sebebiyle iki buçuk senedir toplantı yapılamıyordu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından düzenlenen 30'uncu İstişare ve Değerlendirme toplantısı, 22-24 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek olan kampa 804 belediye başkanı katılacak.

BAKANLARDAN SUNUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Aralık'ta katılacağı kampta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sunum yapacak. Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sorunları bakanlara iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampta ayrıca, bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ve meselelerini dinleyeceği ifade ediliyor.

EKONOMİK GELİŞMELER DE MASADA

Ekonomide önümüzdeki altı aylık yol haritası ve yeni ekonomi modelin de masaya yatırılacağı kampta belediye başkanlarının bu süreçte neler yapması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca belediyelerin yeni dönemde alabileceği tasarruf tedbirleri ele alınacak.

PERFORMANSLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Kampta, belediye başkanlarının yerel seçimlerden bu yana, projelerinin ne kadarını hayata geçirdiğine bakılarak performans değerlendirilmesi de yapılacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarına "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı vereceği öğrenildi. Kampta ayrıca AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, tecrübelerini belediye başkanlarına anlatacak.

Etiketler : AK Parti Yerel Yönetimler Mehmet Özhaseki ANTALYA
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