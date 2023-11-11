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15 ilde zehir tacirlerine 'narkogüç' operasyonu: 199 gözaltı
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11 Kasım 2023 Cumartesi 08:24:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 08:24:00

15 ilde zehir tacirlerine 'narkogüç' operasyonu: 199 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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15 ilde zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik narkogüç operasyonları kapsamında 199 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Zehir tacirlerine yönelik Diyarbakır, İstanbul, Edirne, İzmir, Sinop, Aydın, Kırklareli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Şanlıurfa, Erzurum, Bursa ve Bolu'da harekete geçildi.

Yapılan "Narkogüç" operasyonlarında 199 şüpheli gözaltına alındı. 4,5 ton uyuşturucu maddenin yanısıra 64 bin 800 hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerine tebrik ederek, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya operasyoan zehir taciri
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