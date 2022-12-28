Türkiye 2 aydır 4'lü virüsün pençesinde. En çok çocukları etkileyen bu virüslerin temelini grip oluşturuyor. Bakan Koca, grip olarak gelen her 15 hastadan 1'inin Kovid çıktığını açıkladı.

Pandemi döneminde alınan önlemlerle görülmeyen ve 2.5 yıl sonra 4'lü kombin olarak Türkiye'yi hasta eden virüsler nedeniyle hastaneler doldu. Özellikle çocukları yatağa düşüren bu hastalıklar bir arada görüldüğünde haftalarca etkisini sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle müracaat eden hastaların %6.2'si yani yaklaşık 15 hastadan biri Kovid. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip, RSV, Rhinovirus ve son olarak Kovid" dedi.

İLAÇ TEDARİKİ 1 AYA ÇÖZÜLÜR

Bakan Koca, piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili olarak da, sorunun artık çözüm noktasına geldiğini belirtti ve şöyle devam etti: "İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Attığımız bu adımların öncesinde 950'ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz."

GRİP ESKİYE GÖRE 2-3 KAT ARTTI

Uzmanlar, pandemideki önlemler nedeniyle insanların bu virüslerden 2 yıl uzak kaldığını belirterek, bu dönemde bağışıklık sisteminin 'tembelleştiğini' belirtiyor. Vakaların özellikle çocuklarda çok sık görülmesinin ise küçük çocukların bu virüslerle ilk kez tanışmasının önemine dikkat çekiliyor. Grip vakalarının eskiye göre 2-3 kat arttığı, ekimden bu yana 2-3 defa pik yaptığı ve acillerde yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.

Semptomları birbirine benzeyen hastalıklar bazen bir arada görülebiliyor...

MASKE BU SÜREÇTE YİNE KURTARICI

Hasta olan insanlarla yakın temastan kaçının.

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza yıkanmamış ellerle dokunmayın.

Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Sabun ve su yoksa alkol bazlı el dezenfektanı kullanın.

Öksürüğünüzü kapatın veya bir mendile hapşırın, mendili çöp kutusuna atın.

Sık dokunan nesneleri ve yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Toplu taşıma ve kalabalık mekanlarda mutlaka maske kullanın.

Grip, Kovid ve zatürrree aşı takvimine uyun.

Hastalık belirtiniz varsa mutlaka izole olun ve bir uzmana görünün.

Bol sıvı alımına dikkat edin.

Bağışıklığınızı güçlü tutmak için sağlıklı ve mevsiminde besinlerle beslenin.