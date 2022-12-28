VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji il il duyurdu: Kuvvetli kar yağışı için saat verildi!
AB'ye petrol satmayacak: Putin'den reste rest
15 hastadan biri kovid!
Kıbrıs açıklarında korkutan deprem!
CHP'den İYİ Parti'ye bir tepki daha! 'Bu çok doğru bir şey değil'
İsrail'den Türkçe mesaj: Dört gözle bekliyorum
28 Aralık 2022 Çarşamba 07:51:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 07:51:00

15 hastadan biri kovid!

Kaynak: Akşam Gazetesi

ABONE OL

15 'grip'ten biri kovid... Hastaneler üst solunum yolu şikayetleriyle dolup taşıyor. Infl uenza, Rhinovirus, RSV, Kovid; dördü bir arada... Maske yine gündemde.

Türkiye 2 aydır 4'lü virüsün pençesinde. En çok çocukları etkileyen bu virüslerin temelini grip oluşturuyor. Bakan Koca, grip olarak gelen her 15 hastadan 1'inin Kovid çıktığını açıkladı.

Pandemi döneminde alınan önlemlerle görülmeyen ve 2.5 yıl sonra 4'lü kombin olarak Türkiye'yi hasta eden virüsler nedeniyle hastaneler doldu. Özellikle çocukları yatağa düşüren bu hastalıklar bir arada görüldüğünde haftalarca etkisini sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle müracaat eden hastaların %6.2'si yani yaklaşık 15 hastadan biri Kovid. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip, RSV, Rhinovirus ve son olarak Kovid" dedi.

İLAÇ TEDARİKİ 1 AYA ÇÖZÜLÜR

Bakan Koca, piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili olarak da, sorunun artık çözüm noktasına geldiğini belirtti ve şöyle devam etti: "İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Attığımız bu adımların öncesinde 950'ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz."

GRİP ESKİYE GÖRE 2-3 KAT ARTTI

Uzmanlar, pandemideki önlemler nedeniyle insanların bu virüslerden 2 yıl uzak kaldığını belirterek, bu dönemde bağışıklık sisteminin 'tembelleştiğini' belirtiyor. Vakaların özellikle çocuklarda çok sık görülmesinin ise küçük çocukların bu virüslerle ilk kez tanışmasının önemine dikkat çekiliyor. Grip vakalarının eskiye göre 2-3 kat arttığı, ekimden bu yana 2-3 defa pik yaptığı ve acillerde yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.

Semptomları birbirine benzeyen hastalıklar bazen bir arada görülebiliyor...

MASKE BU SÜREÇTE YİNE KURTARICI

Hasta olan insanlarla yakın temastan kaçının.

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza yıkanmamış ellerle dokunmayın.

Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Sabun ve su yoksa alkol bazlı el dezenfektanı kullanın.

Öksürüğünüzü kapatın veya bir mendile hapşırın, mendili çöp kutusuna atın.

Sık dokunan nesneleri ve yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Toplu taşıma ve kalabalık mekanlarda mutlaka maske kullanın.

Grip, Kovid ve zatürrree aşı takvimine uyun.

Hastalık belirtiniz varsa mutlaka izole olun ve bir uzmana görünün.

Bol sıvı alımına dikkat edin.

Bağışıklığınızı güçlü tutmak için sağlıklı ve mevsiminde besinlerle beslenin.

Etiketler : grip korona kovid 19
Performansı taçlandı

Performansı taçlandı
Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız

Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız
Ankara'nın güzeli

Ankara'nın güzeli
25'inci yıl kutlaması

25'inci yıl kutlaması
Yıldızlı gece

Yıldızlı gece
20 bin liralık rüküşlük

20 bin liralık rüküşlük
Yılbaşı pozu

Yılbaşı pozu
'Kutsal Damacana 4' 25 Ocak'ta sinemada

'Kutsal Damacana 4' 25 Ocak'ta sinemada
Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı

Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX