Ejder meyvesi yılda 80 bin lira kazandırıyor, cebinizde yüzde 95 kar kalıyor

Öztürk, yurt dışında "dragon fruit", Türkiye'de ise "pitaya" olarak adlandırılan meyveden bu yıl yaklaşık 5 bin adet rekolte bekliyor.

Hasadı haziran ayında başlayıp kasıma kadar devam eden meyvelerin tanesini büyüklüğüne göre 15 ila 30 liradan Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderen çiftçi, ürünü yetiştirmek isteyen İstanbul, Yalova, Sakarya gibi illerden çiftçilerine de fide ve danışmanlık desteği sağlıyor.

Özhan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki arazisinde ejder meyvesi yetiştirmeye karar verdikten sonra 100 bin lira harcayarak sera kurduğunu söyledi.

Fideleri 2 yıl önce dikmesine rağmen beklediğinin üzerinde verim aldığını belirten Öztürk, ürünün yoğun talep gördüğünü ve müşterilerinin giderek arttığını dile getirdi.

Türkiye'de ejder meyvesinin genellikle Mersin ve Antalya'da yetiştirildiğini aktaran Öztürk, "Oradaki çiftçilerle de irtibat halindeyim. Ürünü onlara da gönderdim. Onlar da ejder meyvelerini çok beğendi." dedi.

Öztürk, Bursa ikliminin ejder meyvesine uygun olduğunu kanıtladığını vurguladı.

- "TEŞVİK VERİLİRSE SERAYI BÜYÜTMEK İSTİYORUM"



Siparişleri internetten aldığını ifade eden Öztürk, "Bunun dışında Bursa'dan da ciddi talep var. Seramızı gelip görmek isteyenlerin sayısı da çok fazla. Serayı çok beğeniyorlar. İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'teki çiftçiler çok ilgi gösteriyor. İnsanların kafasında soru işareti kalmadı." diye konuştu.

Öztürk, serayı görüp bu işe yönelmek isteyenlere fide ve danışmanlık desteği sağladığını aktardı.

Meyveyi kargoyla İstanbul, Samsun, Sivas, Konya, Balıkesir, Erzurum, Erzincan başta olmak üzere birçok kente gönderdiğini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Teşvik verilirse serayı büyütmek istiyorum. Burada şartlar çok uygun. Modern tarım uygulamasını tüm çiftçilere tavsiye ederim. Eski sistemle domates, salatalık üretimi gibi değil. Bu işte yüzde 95'i cebinizde kalan bir kar var. Yüzde 5'lik kısmı ise giderlere ayrılıyor. Kasıma kadar meyve hasadımız devam edecek. Toplamda yaklaşık 80 bin lira kazancımız olacak."