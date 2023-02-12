149. saatte mucize kurtuluş! Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
Kaynak: AA
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan kişi 149. saatte sağ çıkarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan kişi 149. saatte sağ çıkarıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde enkazda kalan canlara umut oluyor.
Taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.
Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül'ü depremin 149'uncu saatinde kurtarmayı başardı.
İlk kontrolleri yapılan Sarıgül, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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