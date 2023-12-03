142 Türk vatandaşı daha Gazze'den tahliye edildi

142 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'den Mısır'a geçti
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 142 Türk vatandaşı ve aile yakınının, dün gece Gazze'den Mısır'a geçtiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'den vatandaşlarımızın tahliyesi, dün itibarıyla tekrar başladı. 142 vatandaşımız ve aile yakını dün gece Gazze'den Mısır'a geçiş yaptılar." ifadesini kullandı.
Açıklamada, söz konusu grubun, bugün Türkiye'ye gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.
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