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01 Ağustos 2020 Cumartesi 21:29:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 21:29:00

14 yangından 10'u kontrol altına alındı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 ilde çıkan 14 orman yangınından 10'unun kontrol altına alındığını açıkladı. Bir yangının tamamen söndürüldüğünü söyleyen Pakdemirli 3'ünde müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

Bugün 11 ilde toplam 14 orman yangını çıktı. Çıkan yangınlara ilişkin son durumu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli aktardı.

10 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'da, Milas ve Fethiye-Kelebek Vadisi'nde, Aydın'da Çine-Akçaova ve Nazilli-Bozdoğan'da, İzmir Gaziemir-Çamönü ve Kemalpaşa'da, Gaziantep Merkez, Balıkesir Dursunbey, Sinop Boyabat, Samsun Vezirköprü, Bitlis Merkez, Kahramanmaraş Sucatı mevkisi, Manisa Ahmetli ve Kütahya Tavşanlı'da bugün toplamda 14 orman yangını çıktığını, Akçaova, Çamönü ve Ahmetli orman yangınlarının devam ettiğini ve müdahalenin sürdüğünü belirten Pakdemirli, "Bugün 11 ilde meydana gelen 14 orman yangınından 10'u kontrol altında, birini söndürdük, 3'ünde müdahale sürüyor. Bugün çıkan orman yangınlarından Kütahya Tavşanlı yangınımız söndürülmüştür." ifadelerini kullandı.

4 YANGINDA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Pakdemirli, Ahmetli yangınının saat 16.00'da çıktığını ve ilk müdahalenin 16.15'te yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yangına 7 helikopter, 64 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile müdahalemiz sürüyor. Aydın Çine Akçova yangını ise saat 12.26'da başladı, ilk müdahale saat 12.36'da yapıldı. Yangına 1 uçak, 10 helikopter 40 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 180 söndürme işçisi ile müdahalemiz devam ediyor. Akçaova, Çamönü, Kemalpaşa ve Ahmetli yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Karadan ve havadan, ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar."

MENDERES-GÜMÜLDÜR YOLU KAPATILDI

Çamönü mevkisinde çıkan orman yangınına ise 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 10 arazöz ile 3 dozer sevk edildiğini aktaran Pakdemirli, "Yangın nedeniyle Menderes-Gümüldür kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı." açıklamasını yaptı.

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