14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak. Yağışların, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Aynı gün rüzgarın Marada ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen, Aydın, Burdur, bursa, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya ve Yalova için "sarı", Adana, Antalya ve Mersin için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.