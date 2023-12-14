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14 Aralık 2023 Perşembe 09:31:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 09:31:00

12 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Kaynak: IHA

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İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 12 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi.

İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, özel bir okulun sahibine verdikleri borcu faiziyle geri aldıktan sonra velilere ait senetlere zorla el koyup tahsil etmeye çalışan çete çökertildi.

12 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Etiketler : istanbul ağrı çete
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