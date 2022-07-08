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12 ilde hız denetimleri başladı
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08 Temmuz 2022 Cuma 00:31:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2022 Cuma 00:32:00

12 ilde hız denetimleri başladı

Kaynak: AA

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Bayram tatili nedeniyle yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, 12 ilde şehirler arası kara yollarında Ortalama Hız Tespit Sistemi kullanılarak hız denetimlerine başlandığını duyurdu

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, Ortalama Hız Tespit Sistemi ile şehirler arası kara yollarında hız denetimlerine başlandı.

Böylece kara yollarının 2 bin 778 kilometrelik bölümünde Ortalama Hız Tespit Sistemi kullanılarak hız denetimlerine başlanmış oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü "Trafik güvenliği için lütfen hız sınırlarına uyalım" çağrısında bulundu.

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı Trafik güvenliği
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