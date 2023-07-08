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08 Temmuz 2023 Cumartesi 10:02:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 10:02:00

12 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Kaynak: TRT Haber

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "sarı" ve "turuncu" uyarıda, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer aşırı yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Bolu, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de "turuncu", Bilecik, Bursa, İstanbul ve Yalova için "sarı" uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Etiketler : meteoroloji marmara karadeniz yağış
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