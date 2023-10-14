VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da ordu sokağa indi
Gazzeli siviller için Türkiye'den gıda kolileri ve tıbbi malzeme bölgeye sevk edildi
12 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve toz taşınımına dikkat
Altın mart ayından bu yana en yüksek haftalık kazancına ulaştı
Bakan Bolat: Bütün şirketleri indirim yapmaya davet ediyoruz
Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
14 Ekim 2023 Cumartesi 16:15:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 16:15:00

12 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve toz taşınımına dikkat

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Yarın yurdun güney ve doğu kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış ve toz taşınımı hadisesi nedeniyle 12 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Isparta, Burdur'un batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Mersin'in doğusu, Kayseri'nin güneyi ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Yarın Akdeniz bölgesinin tamamında, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Özellikle Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı hadisesi görülecek.

SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI İÇİN "SARI" UYARI

Kuvvetli yağış beklenen Mersin, Kayseri, yağış ve toz taşınımı beklenen Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye ile toz taşınımı beklenen Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

AFAD'DAN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın, sosyal medya platformu X'ten yaptığı uyarıda da şunları kaydedildi;

Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Bu gece saatlerinden sonra Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'te kuvvetli; Yarın (15.10.2023) sabah saatlerinden itibaren Malatya, Kahramanmaraş çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğusunda kuvvetli, Adana'nın doğu ilçeleri ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

HAFTA SONU 3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta sonu yağış beklenmezken, hava az bulutlu ve açık olacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.. Ankara'da en yüksek sıcaklık 22-23, İstanbul'da 24-25 derce, İzmir'de de 26-27 derece civarında seyredecek.

Etiketler : meteoroloji sarı uyarı sağanak toz taşınımı
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX