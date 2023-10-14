12 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve toz taşınımına dikkat

12 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve toz taşınımına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Isparta, Burdur'un batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Mersin'in doğusu, Kayseri'nin güneyi ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR



Yarın Akdeniz bölgesinin tamamında, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Özellikle Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı hadisesi görülecek.

SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI İÇİN "SARI" UYARI



Kuvvetli yağış beklenen Mersin, Kayseri, yağış ve toz taşınımı beklenen Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye ile toz taşınımı beklenen Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

AFAD'DAN UYARI



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın, sosyal medya platformu X'ten yaptığı uyarıda da şunları kaydedildi;

Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Bu gece saatlerinden sonra Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'te kuvvetli; Yarın (15.10.2023) sabah saatlerinden itibaren Malatya, Kahramanmaraş çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğusunda kuvvetli, Adana'nın doğu ilçeleri ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

HAFTA SONU 3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?



Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta sonu yağış beklenmezken, hava az bulutlu ve açık olacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.. Ankara'da en yüksek sıcaklık 22-23, İstanbul'da 24-25 derce, İzmir'de de 26-27 derece civarında seyredecek.