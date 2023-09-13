12 Eylül'den kurtulalım

Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar mücadeleyi asla bırakmayacağız. Gelin konuşalım, bu süreçten kaçmayalım" çağrısında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43. yıldönümü kapsamında Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen '1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu'na katıldı. Partilere yeni anayasa çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, ardından partisin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti.

ACILAR UNUTULMADI

Türkiye'nin bundan tam 43 yıl önce Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine girdiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, yüzbinlerce insanın gözaltına alındığı, binlerce kişinin idamla yargılandığı, 'bir sağdan, bir soldan' mantığıyla 50 kişinin idam edildiği, her hanenin yaşanan acılardan nasibini aldığı o meşum günler hafızalarımızdan asla silinmeyeceğini belirtti. "Ulucanlar, Mamak Diyarbakır ve Sağmalcılar Cezaevi'nin dili olsa da o günleri anlatsa" diyen Erdoğan, işkenceyle öldürülen gençlerin vebalinin, darbecilerin yakasını öteki dünyada da bırakmayacağını vurguladı.

MUHALEFET YAN ÇİZDİ

O dönem yapılan yargılamaların göstermelik olduğunu dile getiren Erdoğan, "Tabii 12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır. Her ne kadar 1987'den itibaren 23 kez değiştirilmiş, hatta 2017'de tarihi bir yönetim sistemi değişikliğine gidilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır" ifadelerini kulandı. Yeni anayasa için 10 yıl önce çalışma başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, "Daha önceki anayasa değişikliklerine göre en geniş siyasi katılımlı bu çalışma, muhalefet partilerinin, tabiri caizse 'yan çizmeleri' sebebiyle akim kaldı" dedi.

MİLLETE SÖZÜMÜZ VAR

Ülkeyi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedeflerinden vazgeçmediklerini aktaran Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yapılırken anayasayı tümden yeniden yazma teklifimiz, yine muhalefetin uzlaşmaz tavrı sebebiyle maalesef hayata geçemedi. Milletimizi, hak ettiği anayasaya kavuşturma idealimizden hiç kopmadık. Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız" diye konuştu.

SÜREÇTEN KAÇMAYIN

Yeni anayasanın Türkiye'ye çok şey katacağına dikkat çeken Erdoğan, tüm siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, akademi mensuplarına şu tarihi çağrıyı yaptı: "'Barika-i hakikat müsademe-i efkardan doğar' sözüne uygun şekilde en ideal anayasa metnini bulmak için gelin konuşalım, tartışalım, müzakere edelim ama bu süreçten kaçmayalım. Hiç kimsenin böyle bir anayasa arayışından ve çalışmasından rahatsız olmasına gerek yok."

CUMHUR İTTİFAKI YOLA HAZIR

Cumhur İttifakı ortakları MHP ve AK Parti dışında yeni bir anayasa metni hazırlayan siyasi partinin çıkmadığını hatırlatan Erdoğan, "Yeni anayasa meselesi daima gündemimizin ilk sıralarında yer almayı sürdürüyor. 73 yıllık demokrasi birikimine sahip bir ülke, çok daha iyi bir anayasayı ziyadesiyle hak ediyor. Bize düşen görev, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, ülkemizin sahip olduğu bu derinlikli birikimin üzerinde kendi hikayemizi yazıp, gelecek nesillere en büyük mirası bırakmaktır. Biz parlamentodaki tüm gruplarla bunları konuşacağız, görüşeceğiz. Onlar da bu işe olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Olursa olur, olmazsa olmaz, bize düşen kapıları çalmak. Cumhur İttifakı olarak biz buna hazırız" mesajını verdi.

YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ

Anayasaların değişmez metinler olmadığını aktaran Erdoğan, Amerikan anayasasının 236 yılda 27 kez değişmiş olmasına rağmen ülkenin ihtiyaçlarını hala karşıladığını söyledi. Geçirdiği onca değişiklikle adeta "yamalı bohçaya" dönen bir anayasayla yaşamaya devam etmenin siyaset ve ülke için artık taşınması zor bir yüke dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, "Mevcut anayasamız, muasır medeniyetler yolculuğunda ülkemizin önünü açmak yerine sürekli paçasından aşağı çekmektedir. Vesayetten darbeye nice yükü omuzlarından atan Türkiye'nin, 12 Eylül anayasası konusunda da bunu yapacak dirayete sahip olduğuna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.