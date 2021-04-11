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11 Nisan 2021 Pazar 19:26:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 19:57:00

11 Nisan 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

Kaynak: AA

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Son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu, 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası tamamlandı. 50 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 824 oldu, 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu.

Son 24 saatte 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : koronavirüs tablo vaka sayısı Kovid19 testi karantina vefat sayısı ağır hasta sayısı
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