VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gaziantep'te fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor
MİT'ten film gibi operasyon!
Gazze'de insani ara başlayacak
Hamsi bollaştı fiyatlar düştü
102 yaşındaki Fatma Nine anlattı: Uzun ömrünü neşesine borçlu
Türk masalları cepte
22 Kasım 2023 Çarşamba 07:14:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 07:14:00

102 yaşındaki Fatma Nine anlattı: Uzun ömrünü neşesine borçlu

ABONE OL

Samsun'da yaşayan üç çocuk iki torun sahibi 102 yaşındaki Fatma Bildirici neşeli tavırlarıyla çevresine örnek oluyor.

Samsun'da yaşayan 102 yaşındaki Fatma Bildirici uzun yaşamın sırrını verdi. Atakum ilçesinde, oğlu emekli öğretmen Mehmet Akif Bildirici'nin yanında yaşayan 30 Ekim 1921 doğumlu Bildirici, günlerini örgü örüp, televizyon izleyerek geçiriyor.

Yüzünden gülümsemesi eksik olmayan Fatma Nine, doğal ve sağlıklı beslenmeye gayret ediyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan, ilaç da kullanmayan yaşlı kadın sağlıklı ve uzun yaşamasını pozitif oluşuna ve hep gülümseyen yüzüne bağlıyor.

Etiketler : samsun uzun ömür neşe
Zeytin hasadı sona erdi

Zeytin hasadı sona erdi
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
Tedavi bitti, selameti yakın

Tedavi bitti, selameti yakın
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Sanat aşığı

Sanat aşığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX