102 yaşındaki Fatma Nine anlattı: Uzun ömrünü neşesine borçlu

Samsun'da yaşayan 102 yaşındaki Fatma Bildirici uzun yaşamın sırrını verdi. Atakum ilçesinde, oğlu emekli öğretmen Mehmet Akif Bildirici'nin yanında yaşayan 30 Ekim 1921 doğumlu Bildirici, günlerini örgü örüp, televizyon izleyerek geçiriyor.

Yüzünden gülümsemesi eksik olmayan Fatma Nine, doğal ve sağlıklı beslenmeye gayret ediyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan, ilaç da kullanmayan yaşlı kadın sağlıklı ve uzun yaşamasını pozitif oluşuna ve hep gülümseyen yüzüne bağlıyor.