100. yılın zaman kapsülü açıldı

PTT tarafından, 21 yıl önce "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" yapıldı. O gün geleceğe not yazanların mektupları bu sene 29 Ekim'de tek tek adreslerine teslim edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kampanya kapsamında makamına mektup yazan PTT çalışanı Kemal Keskin'i aradı.

Bakan Uraloğlu, 29 Ekim 2002'de, "Sayın Ulaştırma Bakanıma, Türkiye Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlar, bundan sonraki yaşamınızda üstün başarılar ve sağlık dolu günler dilerim" ifadelerini kullanarak mektup yazan Kemal Keskin'i görüntülü aradı. İki çocuk babası Keskin'e "Bu mektubu okumak da bize nasip oldu" dedi.