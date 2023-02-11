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11 Şubat 2023 Cumartesi 12:10:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 12:10:00

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara idari izin

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğünün yazısında, "Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle eğitim ve öğretime ara verilmiş olup kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat 2023 tarihine kadar idari izin verilebilecektir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : kahramanmaraş deprem kamu çalışanı kadın idari izin

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