10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "çelikten pençeleri" ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 21, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak... pic.twitter.com/hh3SH5FPkj
Ayrıntılar geliyor...
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