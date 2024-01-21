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10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi
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21 Ocak 2024 Pazar 09:54:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 09:54:00

10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : msb pkk terörist hava harekatı
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