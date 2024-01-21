Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "çelikten pençeleri" ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.



Asil milletimizi terör belasından kurtarmak... pic.twitter.com/hh3SH5FPkj