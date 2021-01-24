  • BIST
    1542.45
  • Dolar
    7,4126
  • Euro
    9,0363
  • Altın
    441,8330
İstanbul
9 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
10 milyon doz aşının 2. sevkiyatı yarın gerçekleşiyor
"HDP demek PKK demektir"
Bakan Çavuşoğlu: Gemi Gabon karasularında
Skandal tasarı Meclis'teki özel komisyondan geçti
Kar geri dönüyor! Meteoroloji gün verdi
Sağlık Bakanlığı 'aşı' dolandırıcılığına karşı uyardı
Başkan Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti
Türk gemisi Nijerya açıklarında kaçırıldı!
Anne babalara önemli oyuncak tavsiyesi
Cep telefonları her gün temizlenmeli
Trafik kazalarını ev kazaları takip ediyor
Aşı sonrası uyku ve beslenme düzenine dikkat edin
Bugün burçları neler bekliyor? 24 Ocak 2021 Pazar günlük burç yorumları
Burcu Çağrı'dan yanıt gecikmedi
Gizem Tuncer nasıl zayıfladığını açıkladı
Demet Akalın'ın acı günü... Ünlü şarkıcı dayısını kaybetti
Yasemin Özilhan yaş gününü kutladı!
Saadet Işıl Aksoy: Gerçek hayatla meşguldüm
Bebek'te aile saadeti
Bakan Koca açıkladı: İşte il il aşı olanların sayısı
Alman gazetesi FETÖ'nün 'karanlık yapısı' konusunda uyardı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'militan' tepkisi
Sağlık Bakanlığından Halk TV sunucusuna yalanlama
23 Ocak 2021 koronavirüs tablosu: 144 can kaybı, 5 bin 856 yeni vaka
24 Ocak 2021 Pazar 14:18:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 14:18:00

10 milyon doz aşının 2. sevkiyatı yarın gerçekleşiyor

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 milyon doz aşının 2. sevkiyatının yarın sabah Türkiye'ye geleceğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, 10 milyon doz aşının 2. sevkiyatının yarın sabah Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2'nci sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" dedi.

Etiketler : fahrettin koca korona aşısı koronavirüs kovid-19
Yeni yetenekler arıyor

Yeni yetenekler arıyor
Uğur Güneş'in yeni imajı kaslı oldu

Uğur Güneş'in yeni imajı kaslı oldu
Netleşen proje yok! Görüşmelere devam...

Netleşen proje yok! Görüşmelere devam...
Kıbrıs Ada Kışı dizisi için karantina bitti set başladı

Kıbrıs Ada Kışı dizisi için karantina bitti set başladı
Dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı

Dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı
'Akıncı' için 9 ay eğitim

'Akıncı' için 9 ay eğitim
Berfu Yenenler: Bu görüntüden neden utanayım?

Berfu Yenenler: Bu görüntüden neden utanayım?
Can Yaman, Demet Özdemir'i tek hamlede sildi

Can Yaman, Demet Özdemir'i tek hamlede sildi
'Savaşçı'lar derste

'Savaşçı'lar derste

EN ÇOK OKUNAN HABERLER