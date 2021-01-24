10 milyon doz aşının 2. sevkiyatı yarın gerçekleşiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, 10 milyon doz aşının 2. sevkiyatının yarın sabah Türkiye'ye geleceğini duyurdu.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2'nci sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" dedi.