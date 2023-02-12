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12 Şubat 2023 Pazar 21:02:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 21:02:00

10 ilde GSM operatörleri 1 ay ücretsiz

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AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak.

Etiketler : fuat oktay gsm operatörü türk telekom

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