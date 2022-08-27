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27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:02:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:02:00

10 bin lira rüşvet alan polislerin sahte evrak oyunu tutmadı!

Kaynak: Sabah

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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser ve iki polis memuru, uygulama sırasında vatandaştan 10 bin lira rüşvet talep etti. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, aldıkları rüşvet sonrası vatandaşın ihbarıyla aynı gün gözaltına alınan görevli memurlar, hazırladıkları sahte tutanakla kendilerini aklamaya çalıştı. Rüşveti banka havalesiyle alan polisler, tutuklanarak cezaevine gönderilirken haklarında dava açıldı.

29 yaşındaki Oğuzhan K., Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapıyordu. Geçtiğimiz 17 Kasım günü komiser, Burak Y. ve Çağrı K. isimli iki polis memuruyla trafik uygulaması yapıyordu. Akşam saatlerinde 16 R.. plakalı bir aracı durduran görevliler, sürücü Kerim N.'nin ehliyetinin olmadığını tespit etti. İddiaya göre araçtaki 6 kişi olduğunu gören, komiser sürücüye, 'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun' diyerek tepki gösterdi.

RÜŞVET PAZARLIĞINA OTURDU

Sabah'ın haberine göre, Çevirmenin olduğu kısımdan daha uzak bir yere götürülen Kerim G.'ye aracın bağlanacağını söyleyen komiser, yine iddiaya göre sürücüden rüşvet talep etti. Çalıştığı şirketin sahibi olan amcası Mehmet Nezir G.'den para isteyeceğini söyleyen Kerim, polislerle rüşvet pazarlığına oturdu. Kerim G., polislerle 10 bin liraya sulh oldu. Kerim, aradığı amcasına olay yerine paralarla birlikte gelmesini söyeldi.

BANKA YOLUYLA RÜŞVET ALDILAR

Bir süre sonra amca Mehmet Nezir, yeğenini arayarak 10 bin lirayı ayarlayamadığını 8 bin lira bulduğunu söyledi. Polisler ise ayarlanan parayı kabul etmedi. Bunun üzerine amca-yeğen kredi limitlerini zorlayarak polislerin istediği parayı ayarladı ve banka üzerinden parayı polis memuruna gönderdi. Ardından polis merkezine giden Mehmet Nezir G. ve Kerim G., rüşvet isteyen polislerden şikayetçi oldu. Banka dekontlarını delil olarak sunan amca-yeğen, polislerin cezalandırılmasını istedi.

TUTUKLANAN POLİSLERE DAVA

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, trafik çevirmesi yapan görevli polisler aynı gün gözaltına alındı. Komiser, kendisini ihbar eden amca-yeğen hakkında tutulan tutağın delil olarak sunsa da tutanakların sahte şekilde doldurulmuş olduğu belirlendi. İfadelerinde suçlamaları reddeden 2 polis memuru ve bir komiser, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görevli polis memurları hakkında, 'Rüşvet almak ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Etiketler : polis sahte evrak rüşvet
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