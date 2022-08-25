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25 Ağustos 2022 Perşembe 19:03:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 19:06:00

1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 74'e yükseldi.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmalarıyla 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı PKK örgüt mensubu
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