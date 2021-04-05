Darbe imalı bildiride ''1 numaralı isim'' bakın kim çıktı?

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, bazı emekli amirallerin darbe imalı bildirisinde, bir numaralı imzacı olarak yer alan emekli Amiral Ergun Mengi'nin İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğunu duyurdu.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "104 emekli amiralin yaptığı açıklama zevzekliktir." yorumunda bulunmuştu.