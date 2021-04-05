Darbe imalı bildiride ''1 numaralı isim'' bakın kim çıktı?

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05 Nisan 2021 Pazartesi 09:36:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 09:50:00

"1 numaralı isim" İYİ Parti yöneticisi çıktı

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Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bazı emekli amirallerin darbe imalı açıklamasında bir numaralı imzacı olarak yer alan emekli Amiral Ergun Mengi'nin İYİ Parti yöneticisi olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, bazı emekli amirallerin darbe imalı bildirisinde, bir numaralı imzacı olarak yer alan emekli Amiral Ergun Mengi'nin İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğunu duyurdu.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "104 emekli amiralin yaptığı açıklama zevzekliktir." yorumunda bulunmuştu.

Etiketler : Meral Akşener 104 emekli amiral İYİ Parti Genel Başkanı
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