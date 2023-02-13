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13 Şubat 2023 Pazartesi 08:58:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 08:58:00

1 metrelik alanda yaşadıkları dehşeti anlattı

Kaynak: Sabah

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Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından 101 saat sonra kızıyla birlikte enkazdan kurtarılan Cem Okur, yaşadıkları dehşeti anlattı. 1 metrekarelik alanda kızıyla birlikte sıkıştıklarını belirten Okur, "Kızım 'Baba sana bir şey olursa ben yaşayamam' dedi. Onun için güçlü kaldım." dedi.

Asrın felaketinde Hatay'da 101 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan Cem Okur ile 8 yaşındaki kızı Tanem Okur'un tedavileri Adana Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

5 katlı apartmanın enkazından kızıyla nasıl hayatta kaldıklarını anlatan baba, "Güçlü bir insan değilim. Ama yaşama gücümü kızımdan aldım. Kızım bana 'Baba sen güçlü ol hem beni hem de kendini koru' dedi. Birbirimize sarıldık ve sonunda kurtulduk. Eğer kızıl yanımda olmasaydı hayatta olmazdım" dedi.

101 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Sabah'ta yer alan habere göre Hatay'ın Armutlu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Erdem Apartmanının 2'nci katında annesi Safiye Okur ile oturan 1 çocuk babası Cem Okur, deprem anında binanın çökmesiyle birlikte enkazda kaldı.

Arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan Tanem ve babası Cem Okur'un yerini tespit etti. Baba-kız ekiplerin çalışması sonucu depremin ardından geçen 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından baba ile kız hemen helikopter ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

BABAANNEN UYUDU KIZIM

Başından yaralanan Cem Okur, tedavi gören kızı Tanem'in başucundan bir an olsun ayrılmıyor. Eşi Senem Okur'un tedavi için yurtdışında olduğunu ifade eden Okur, "Evde annem ile birlikte kalıyorduk. Deprem anında kızımı alıp kaçmaya çalıştım ama enkazda kaldık.

İki tavan arasına sıkıştık. Ancak baza bizi bir şemsiye gibi bizi korudu. Annem 2 gün boyunca sıkıştığı yerden çıkamadı. Kendisiyle 2 gün boyunca sohbet ettim daha sonra bir daha sesini duymadım. Kızım babaannesini sorunca uyuduğunu söyledim" diye konuştu.

KIZIM BENİ TESELLİ ETTİ

1 metrelik alanda kızıyla sıkıştıklarını ve hiç hareket edemediklerini ifade eden Cem Okur, "Ben çocuğumu teselli etmeye çalışırken kızım beni teselli etti. Artık çok yorulmuştum, gücüm kalmamıştı. Kızım bana 'Baba sana bir şey olursa ben yaşayamam' deyince kızım için güçlü olmam gerektiğini anladım.

Çok güçlü bir insan değilim. Ama kızım için çok güçlü insan oldum. Yaşama gücümü kızımdan aldım. Bizi kurtardıklarında mutluluktan sevinç gözyaşları döktüm. Eğer kızım yanımda olmasaydı şimdi hayatta değildim" şeklinde konuştu.

SU İÇECEĞİM, KEBAP, LAHMACUN YİYECEĞİM

Vücudunda küçük çizikler oluşan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Tanem ise çok sevdiği oyuncak bebeğini başucundan ayırmıyor. Babasını öpen küçük kız, "Artık meşrubat içmeyeceğim hep su içeceğim. Çok susadım. Kebap ve lahmacunu doyasıya yiyeceğim" derken çevresine gülücükler attı.

Etiketler : Cem Okur kızı Tanem Eşi Senem Okur

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