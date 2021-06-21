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21 Haziran 2021 Pazartesi 20:46:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 20:46:00

1 haftada 7 milyon 776 binden fazla doz aşı yapıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 haftada 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 haftada 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftanın aşı raporunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı." dedi.

NÜFUSUN YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASI AŞILANDI

Her gün yüz binlerce doz aşı uygulanıyor. Bir günde uygulanan aşı sayısı 1,5 milyondan fazla. Toplam 42 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Böylece nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının ilk veya ikinci doz aşıları yapıldı.

İSTANBUL AŞILAMA HEDEFİNDE YÜZDE 51'E ULAŞTI

İstanbul'da, 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusta bulunan 10 milyon 245 bin kişinin yüzde 51'i aşılandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şehirde aşı seferberliğinin sürdüğünü söyledi.

20 Haziran itibarıyla 5 milyon 235 bin 299 kişiye birinci doz, 2 milyon 354 bin 711 kişiye de ikinci doz aşı yapıldığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, toplamda 7 milyon 590 bin 610 aşı yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte 10 milyon 245 bin 6 olan hedef nüfusun yüzde 51'inin aşılandığını kaydetti.

SIRA 25 YAŞ VE ÜZERİNDE

Aşılamada yaş sınırı her hafta düşürülüyor. Aşılanma sırası gençlerde. 30 yaş ve üzeri için de randevular açıldı.

Bu hafta aşılamada 25 yaş ve üzeri gruba geçilmesi bekleniyor. Ardından da 20 yaşa kadar inilmesi planlanıyor. Hedef, sonbahara kadar toplumsal bağışıklığın sağlanması.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aşılama
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