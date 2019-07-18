- 521 bin 798 dosya mahkemeye gitmeden çözümlendi
- Cinayette dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı
- Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
- Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı
- FETÖ'cüler cezaevinde de rahat durmuyor! Kemal Batmaz'a hücre cezası
- Kocaeli'de PKK/KCK'ya operasyon
- İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda silah aksam ve parçası ele geçirildi
- Son dakika... PKK'ya darbe üstüne darbe: 6 terörist öldürüldü
- MSB: S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor
- ABD'nin tek başına yaptırım yetkisi yok
- Apollo 11'in Ay'a yolculuğu Google Doodle yaptı! Apollo 11 nedir?
- "Büyü yapma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
- Son dakika... 11 ilde FETÖ operasyonu: Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile irtibatlı şüpheli aranıyor
- Mersin merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 kadın zanlı yakalandı
- Son dakika... Bakanlık açıkladı: Teröristlerin üssü yerle bir edildi
- Ara buluculuk uygulaması sayesinde 521 bin 798 dosya mahkemeye gitmeden çözümlendi
- Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
- FETÖ'cü Kemal Batmaz'a 19 gün hücre cezasına çarptırıldı
- Erbil’deki saldırının faili HDP’li Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı
- Kocaeli'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi