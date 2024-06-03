Pet şişelerin kapak rengi her şeyi anlatıyor
Doğanın bize armağanı, yaşamımızın en temel kaynağı su birçok farklı şekilde üretilip ambalajlanıyor. Her an her yerden ulaşabileceğimiz suyu alırken hiç kapaklarına dikkat ediyor muydunuz?
Şişelerin kapakları ve ambalajları bize su hakkında çeşitli bilgiler veriyor. İşte su şişelerinin kapak renklerinin gizlediği sırlar ve sağlığımıza etkileri!
MAVİ KAPAK
Mavi kapaklı pet şişe görürseniz bilin ki içeceğiniz su doğal kaynaklı sudur. Bu sular, yer altından kendi doğal süreçleriyle yeryüzüne çıkar ve içerisinde bulunan zengin mineral yapılarıyla dikkat çeker.
BEYAZ KAPAK
Belki mavi kapaklar kadar önümüze sık çıkmasa da beyaz kapakların da önemli anlamı vardı. Beyaz kapak, arıtılmış ve filtrelenmiş sudur. Bu suyun berraklığı, saf içme deneyimi arayanlar için ideal bir seçenektir.
Özellikle şehir yaşamında, güvenilir ve temiz su kaynağına erişimin zor olduğu durumlarda beyaz kapaklı sular bir kurtarıcı olarak ön plana çıkar.
KIRMIZI KAPAK
Kırmızı kapaklı sular da renginin hakkını vererek gazlı su kategorisine giriyor. Kırmızı kapaklar, içerisinde karbondioksit gazı bulunan ve bu sayede serinletici bir etki yaratan suları işaret eder.