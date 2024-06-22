Renklerine göre suların sırrı!
Yaşamımızın temel kaynağı su farklı şekillerde üretilip ambalajlanıyor.
İstediğimiz her yerden ulaşabileceğimiz suyu alırken dikkat ettiğiniz noktalar neler?
Hiç kapak renklerine dikkat etmiş miydiniz?
? Aslında kapak renkleri bize her şeyi anlatıyor. İşte kapak renklerine göre suların gizlediği sırlar...
BEYAZ KAPAK
Belki mavi kapaklar kadar önümüze sık çıkmasa da beyaz kapakların da önemli anlamı vardı. Beyaz kapak, arıtılmış ve filtrelenmiş sudur. Bu suyun berraklığı, saf içme deneyimi arayanlar için ideal bir seçenektir. Özellikle şehir yaşamında, güvenilir ve temiz su kaynağına erişimin zor olduğu durumlarda beyaz kapaklı sular bir kurtarıcı olarak ön plana çıkar.
MAVİ KAPAK
Mavi kapaklı pet şişe görürseniz bilin ki içeceğiniz su doğal kaynaklı sudur. Bu sular, yer altından kendi doğal süreçleriyle yeryüzüne çıkar ve içerisinde bulunan zengin mineral yapılarıyla dikkat çeker.
KIRMIZI KAPAK
Kırmızı kapaklı sular da renginin hakkını vererek gazlı su kategorisine giriyor. Kırmızı kapaklar, içerisinde karbondioksit gazı bulunan ve bu sayede serinletici bir etki yaratan suları işaret eder.