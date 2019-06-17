Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk 'uyuşturucu' şantajı
Günün en ilginç son dakika haberini Sabah muhabiri Dilek Yaman ortaya çıkardı. Koç Üniveristesi Rektörü Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan'ın anlaşmazlık yaşadığı eşi Kani Kuzu'ya uyuşturucu kullanırken yakalandığı, Kuzu'nun bu görüntüleri polise vermekle kendisini tehdit ettiği ortaya çıktı. Rektörün kızı Ayşe İnan, danışman Ramazan Kalaycı'dan yardım isteyince o da 1.1 milyon TL karşılığında görüntüleri sildirebileceğini söyledi; işte skandal ötesi son dakika haberinin detayları!
Türkiye'nin ünlü üniversiteleri arasında yer alan Koç Üniversitesi'nin adı 'şantaj' skandalına karışmış durumda. Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapan Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan'ın uyuşturucu kullanırkenki görüntülerinin sızdırılmasıyla tehdit edildiği, hem de bu şantajın kocası tarafından yapıldığı ortaya çıktı.