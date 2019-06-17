Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk 'uyuşturucu' şantajı

Günün en ilginç son dakika haberini Sabah muhabiri Dilek Yaman ortaya çıkardı. Koç Üniveristesi Rektörü Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan'ın anlaşmazlık yaşadığı eşi Kani Kuzu'ya uyuşturucu kullanırken yakalandığı, Kuzu'nun bu görüntüleri polise vermekle kendisini tehdit ettiği ortaya çıktı. Rektörün kızı Ayşe İnan, danışman Ramazan Kalaycı'dan yardım isteyince o da 1.1 milyon TL karşılığında görüntüleri sildirebileceğini söyledi; işte skandal ötesi son dakika haberinin detayları!