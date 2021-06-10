İstanbul renklenecek

Yılda 3 milyon gül üretme kapasiteleri olduğunu söyleyen İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, "Ağaç ve Peyzaj A.Ş., yaklaşık 220 dönümlük bir alandan oluşuyor. Bu alan bizim ürettiğimiz ve ürettirdiğimiz bitkilerin bulunduğu ve bu bitkilerin satışının gerçekleştiği bir alan. Yıl içerisinde bizlerin 3 milyona kadar gül üretim kapasitemiz var. Güllerin üretimini Adapazarı, Bursa ve Yalova gibi bölgelerde bulunan köylü kooperatifler yapıyor. Bizler köylü kooperatiflerden bu gülleri çıplak köklü olarak alıyoruz. Güllerin kooperatiflerde ortalama iki yıl gibi bir yetiştirme süresi oluyor. Ardından güller köklenene kadar bizde kalıyor. Sonrasında gülleri hem Bahçe Market'lerde satıyoruz hem de İstanbul'un yeşil alanlarında kullanıyoruz. Şu an ise burada 1 milyon gül mevcut. İstanbul'u gezerken gördüğümüz çiçeklerin ilk evleri burası aslında" dedi.