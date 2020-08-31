Başkan Erdoğan Giresun'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Giresun’daki afet bölgesine giderek Dereli ilçesinde incelemelerde bulunacak ve balık av sezonunun da açılışına katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel felaketi bölgesini havadan inceledi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine geldi. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında brifing aldı.